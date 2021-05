In huize De Jong hebben ze een voorliefde voor kitscherige Oostblok-dance

SongfestivalJournaliste Angela de Jong schrijft voor deze krant over wat haar opvalt op tv. In deze speciale editie van haar column vertelt ze over het songfestival.

De datum staat al bijna een jaar met rood omcirkeld in mijn agenda: 22 mei, finale Eurovisie Songfestival, Ahoy. En vlak daaronder: ‘kaartjes scoren, anders vilt Fiene me levend’. Fiene is mijn 14-jarige dochter en hardcorefan van het songfestival. Terwijl Duncan in de green room in Tel Aviv amper zijn handen in de lucht had en Cornald Maas ongelovig ‘we hebben hem’ mompelde vanuit de commentaarpost, schreeuwde zij al in mijn oor dat ze erbij móest zijn, in Nederland.

Welnu, het verhaal is bekend. We zitten al een poosje op het plateau van de derde coronagolf waardoor het een wonder is dat er überhaupt een plukje publiek bij mag zijn in Ahoy. Aangezien het voor de editie van 2020, toen het er nog op leek dat we met 16.000 liefhebbers gezellig in elkaars gezicht konden joelen en zingen, al niet lukte om kaartjes te bemachtigen, heb ik de hoop nu bij voorbaat opgegeven. We kijken gewoon op tv. Ook leuk.

Ik bewaar mooie herinneringen aan de songfestival-avonden uit mijn jeugd. Mijn moeder taaide vaak halverwege af naar bed, die liep bepaald niet warm voor het liedjesfestijn. Zat ik samen met mijn vader in een bijna donkere woonkamer de ellenlange puntentelling uit, terwijl we van te voren al wisten dat Ierland wéér ging winnen. Want in mijn jeugd won Ierland namelijk altijd.

Inmiddels ziet een avondje songfestival in huize De Jong er zo uit: graaiend in een berg chocolade en chips nemen we alle deelnemers stuk voor stuk door. Dat gaat meestal in niet al te politiek-correcte bewoordingen, moet ik bekennen. Vaak zijn we opvallend eensgezind in ons oordeel. We hebben alle vijf een voorliefde voor kitscherige Oostblok-dance met veel glitters en diepe decolletés en anderszins theatrale optredens, tot een gemaskerde hardrockband aan toe. Maar we kunnen een mooi luisterliedje op zijn tijd ook zeker waarderen.

Ik verheug me er nu al op. Misschien moet ik mijn vader bellen, of hij bij ons komt kijken.

