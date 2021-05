James Newman: verlies op songfestival maakt me sterker

De Britse media waren zondag zeer teleurgesteld over de ‘vernedering’ van Newman. The Guardian stelde dat het ‘een teleurstellend resultaat is in een lange reeks die teruggaat naar 1997'. Toen won het Verenigd Koninkrijk voor de laatste keer, dankzij Katrina and the Waves.

The Sun was scherper in haar commentaar en spreekt van een ‘vernedering’. ‘Als het coronavirus een lied had ingestuurd, had het vermoedelijk nog meer punten gekregen’, schrijft de krant in haar commentaar. The Independent oordeelt dat het lied van James Newman ‘door onze Europese buren werd ontvangen met het zelfde enthousiasme als een scheet in een volle kamer’.