Jeangu even herenigd met moeder in Songfestival Aftelshow: ‘Ik voel de liefde’

De 53-jarige moeder van Jeangu liet deze week nog weten dat ze er erg op hoopte dat er voor haar een uitzondering gemaakt zou kunnen worden op het algehele reisverbod vanuit Suriname naar Europa vanwege corona. Ze had al een ticket voor afgelopen woensdag gekocht en hoopte zo snel mogelijk te kunnen afreizen om de show van haar zoon in de finale in Ahoy bij te kunnen wonen. Het verzoek werd echter afgewezen en dus moet Jeannette vanuit Suriname haar zoon zien optreden tijdens het muziekspektakel.



Jeannette is al de hele week te zien in de Aftelshow, maar tot een gesprek met Jeangu kwam het nog niet. Tot vandaag. Jeangu deed live zijn verhaal, toen presentator Manuel Venderbos onthulde dat zijn moeder ook in de uitzending kwam. Een grote glimlach verscheen op het gezicht van de zanger. ,,Oh, is m’n mama erbij, hallo”, klonk het vrolijk.



Moeder en zoon kregen even de gelegenheid om met elkaar te kletsen en hadden het over Jeangu’s eerste repetitie - ‘het was geweldig’ -, en ook over de fans die Jeangu opwachtten bij Ahoy. ,,Ze zijn heel lief en zingen heel leuk mee. Het is echt zo bijzonder”, vertelde hij. Dat Jeannette niet aanwezig kan zijn bij het songfestival noemt Jeangu ‘erg jammer’. ,,Ook al zit ze aan de andere kant van de oceaan, ik voel de liefde en support”, besloot Jeangu.



Lenny Kuhr, die in 1969 een van de vier winnaars van het Eurovisiesongfestival met het lied De troubadour was, was als laatste gast aanwezig in de Aftelshow. Zij had zoveel vertrouwen in Jeangu, dat ze geen tip aan hem kwijt kon. ,,Je doet het zo goed. Je zingt een lied waar je helemaal achter staat en waar je ook achter kunt staan, want het is zo een mooi gegeven wat je hier hebt. Laat het ze maar gewoon allemaal zien, het komt helemaal goed, ik weet het zeker.”