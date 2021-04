Jeangu Macrooy maakt indruk in leeg Concertgebouw, maar waarom geen Birth of a New Age?

De livestreamsessie van vanavond, onderdeel van de zogeheten Empty Concertgebouw-serie, gold hoe dan ook als een van de laatste gelegenheden om de stembanden nog op een groot podium te testen. En uiteraard ook om het Songfestivalnummer nog een beetje extra in de etalage te zetten. Want in het promotiecircus dat het festival inmiddels is, is elk beetje meer aandacht voor je liedje meegenomen. Voor je het weet stuitert je live-uitvoering als een viral over het wereldwijde Eurovisieweb.