Jeangu Macrooy staat op plek 23 bij de bookmakers, maar wat zegt dat?

Elk jaar lees je er weer over: dit voorspellen de bookmakers bij het Eurovisie Songfestival. En gek genoeg, zitten ze er altijd behoorlijk dichtbij. Helaas betekent dat dit jaar slecht nieuws voor de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy. Op dit moment geven de wedkantoren hem niet meer dan plek 23, al hoeft dat nog niets te zeggen.

Er zijn tientallen bookmakers die allemaal weddenschappen aanbieden op het Eurovisie Songfestival. Van bekende namen als Unibet tot het in Nederland niet eens zichtbare Comeon. Opvallend genoeg, doen ze op kleine verschillen na allemaal dezelfde voorspellingen. Zo krijg je voor de huidige topfavoriet IJsland, waarvan de inzending nog officieel bekendgemaakt moet worden, tussen de 6 en de 8 euro terug voor elke euro die je inzet op winst.



Hoe lager je ingeschaald wordt bij de bookmakers hoe hoger het bedrag is dat wordt uitbetaald bij winst. Jeangu Macrooy staat na dit weekend op plek 23. Als je dus denkt dat hij toch in mei met de trofee in de lucht staat en je zet er geld op in, kan dat best lucratief zijn. Op deze lagere plekken beginnen de bookmakers wel te variëren met de bedragen die ze uitkeren. Bij het ene wedkantoor krijg je ‘slechts’ 41 keer je inzet terug bij winst van Macrooy, bij de andere aanbieder 100 keer.

Common Linnets

Maar ja, Jeangu staat op plek 23, die wint toch nooit meer? Dat zou je inderdaad zeggen. Ook omdat na de release van het nummer Birth of the new age de kans op winst voor Nederland flink kelderde. Maar neem alleen al het jaar waarin The Common Linnets verraste met een tweede plek op het liedjesfestijn. Ilse DeLange en Waylon stonden voor de repetities in dezelfde regionen. Sterker nog, óók de uiteindelijke winnaar van dat jaar - Conchita Würst - werd voor de halve finale niet eens onder de kanshebbers geschaard.



Andersom is dat ook regelmatig het geval. Zo leek Francesco Gabbani in 2017 zonder problemen op Songfestivalwinst af te koersen. Zijn catchy song Occidentali’s karma stond stijf bovenaan bij de bookmakers en zijn act met een dansende aap leek ook goed in elkaar te zitten. Maar bij de repetities viel het allemaal nogal tegen, het was veel te gelikt. En de Portugees Salvador Sobral maakte juist indruk met een klein fado-achtig liedje. De rest is geschiedenis: Portugal won dat jaar het Songfestival. Italië eindigde op een zesde plaats met meer dan vierhonderd punten achterstand.



Toch is het leuk om te kijken wie er nu door de bookmakers onder de favorieten wordt geschaard. Ze hadden tenslotte de winst van Duncan Laurence ook goed voorspeld. IJsland wordt door hun inzending van vorig jaar nog tot grote kanshebber gerekend. Het nummer van Daði & Gagnamagnið komt pas op 13 maart uit en dan is het de grote vraag of het net zo'n succes wordt als Think about Things, dat vorig jaar op het alternatieve Songfestival tot winnaar werd uitgeroepen.

Frankrijk

Favorieten van wie het nummer wel al is uitgebracht, vinden we in Frankrijk, Litouwen in Italië. Met Barbara Pravi kiest Frankrijk voor een vertolker van het Franse chanson. Het nummer Voilá roept het gevoel van Édith Piaf op en valt flink in de smaak. Mocht het land inderdaad winnen dan krijg je nu zo'n negen keer je inzet terug. Litouwen bouwt grotendeels voort op vorig jaar toen de groep The Roop ook hun inzending was. Hun nummer On Fire was een van de grote kanshebbers, totdat het liedjesfestijn werd gecanceld. Met Discotheque doen ze opnieuw een gooi naar de winst én springen ze op de trein met TikTok-dansjes. De bookmakers geven je 11 euro terug als ze daadwerkelijk winnen.



Nieuw sinds dit weekend in de top van de lijst is Italië. De selectieprocedure is afgerond tijdens het festival Sanremo. Daarin werd gekozen voor Måneskin met het nummer Zitti e buoni. Een vrij stevig punkrock-achtig nummer. Een goede keuze als we de bookmakers mogen geloven. Bij enkele kantoren wordt nog maar 7 euro geboden voor winst, bij andere aanbieders is dat nog 15 euro.



Maar zoals altijd geldt, zeker voor Italië: pas na de repetities kunnen we de bookmakers echt serieus gaan nemen. Tot die tijd kan Jeangu Macrooy nog hopen op een comeback à la The Common Linnets.

