Laura Pausini ontbreekt bij repetitie voor finale Songfestival

Zonder Laura Pausini, een van de drie presentatoren in Turijn, is vrijdagmiddag de eerste repetitie voor de finale begonnen. Volgens de speaker in de hal krijgt ze wat extra rust en is er geen reden tot zorg. Mika volgde de repetitie aanvankelijk vanaf een bankje in de green room, maar hij sprong later alsnog in. De stand-in neemt de zanggedeeltes van Pausini waar.

Het verschil met Rotterdam vorig jaar is groot. In alle repetities stonden daar de vier presentatoren (Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager) in vol ornaat in Ahoy. Elke repetitie werd benaderd alsof het de liveshow zelf was. In Turijn gebeurt dat niet. Zo kwam Mika in de repetities voor de halve finale van donderdag opdraven in witte vrijetijdskleding, met een wit petje achterstevoren op het hoofd. Ook Cattelan draagt vrijdagmiddag vrijetijdskleding.