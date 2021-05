Lid Poolse songfestivaldelegatie positief op corona; Poolse zanger in quarantaine

VIDEO Regels songfesti­val zitten Marga Bult hoog: ‘Te belache­lijk voor woorden’

12 mei Marga Bult (64) is allerminst te spreken over de getroffen maatregelen voor het Eurovisie Songfestival, dit jaar in Rotterdam. De Rechtop in de wind-zangeres vindt het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de organisatie risicogroepen buitensluit. Er zijn zat andere mogelijkheden, stelt Bult vandaag in de Songfestival Aftelshow op deze site. ,,Misschien krijg ik ze links en rechts om m’n oren, maar ik vind het echt te belachelijk voor woorden.”