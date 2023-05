Live Songfestival | Favoriet Loreen, een Fins feestje, topmoves van Israël of Vlaamse Boy George? Uitslag nadert

AD Songfestival Podcast ‘Jurypunten gaan Finse Käärijä de songfesti­val­winst ontnemen’

In deze vierde songfestivalspecial van de AD Media Podcast hoor je het laatste nieuws over de finale, rechtstreeks van onze verslaggever uit Liverpool: Alexander van Eenennaam. Verslaggever Mark den Blanken zit digitaal overal met zijn neus bovenop en natuurlijk is daar ook nog de grand dame van de kritiek, Angela de Jong, om haar licht te laten schijnen over de tweede halve finale.