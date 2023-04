Mia Nicolai en Dion Cooper brengen na alle kritiek vrijdag live op tv hun songfestivalnummer

Normaal gesproken debuteert de Nederlandse songfestivalinzending altijd met haar nummer op de Nederlandse televisie, maar in het geval van Mia Nicolai en Dion Cooper was dat nog even de vraag. BNNVara bevestigt zojuist dat het duo aanstaande vrijdag live zijn opwachting zal maken in de uitzending van Khalid & Sophie. Naast de twee zal ook mentor Duncan Laurence, die meeschreef aan het nummer, aanwezig zijn.



In Madrid brachten Mia en Dion voor het eerst Burning daylight live ten gehore. Door, volgens hen, slechte oortjes liep dat optreden in de soep. Maar er volgde een storm van kritiek nadat tijdens Eurovision in Concert in de Afas Live het optreden weer onzuiver was. Ook werden er vragen gesteld over de afwezigheid van mentor Duncan Laurence bij die optredens. Inmiddels heeft hij zich bij Mia en Dion aangesloten en heeft hij zelfs zijn nieuwe muziek voorlopig even uitgesteld.