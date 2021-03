‘Nederland was te hard voor Sieneke’

Kwetsbare Barbara heeft met Voilà een sterke troef voor het Songfesti­val

14 februari Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: een kwetsbaar liedje van een 27-jarige Franse zangeres dat zeker gaat opvallen.