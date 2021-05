Nikkie de Jager: ‘Laat mij niet laatste trans-vertegenwoordiger Songfestival zijn’

Terwijl Nikkie een patatje saté at, haalde Op1-presentatrice Astrid Joosten direct haar presentatiekunsten aan. ,,Ik heb net oneindig veel tranen gelaten. Dat ik daar namens Nederland, maar ook namens mijn community mag staan’’, zei Nikkie met een brok in haar keel. ,,De laatste keer dat er een trans-vertegenwoordiging was, was met Dana International. Daarna was er niets, en nu was ik er gelukkig weer, maar alsjeblieft: laat mij niet de laatste zijn. Ik vind het echt fijn dat ik het vertrouwen heb gekregen van de AVROTROS, van de EBU, dat het kon en mocht. Ik was doodsbang die eerste show, maar we hebben het écht goed gedaan met z’n vieren.’’