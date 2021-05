Nikkie, Edsilia, Chantal en Jan onthullen outfits voor finale

VIDEO Muziektolk Robin is de (dansende) Irma Sluis van het songfesti­val

15 mei Hij is de Irma Sluis van het Eurovisie Songfestival: ‘muziektolk’ Robin Frings. De Utrechter treedt op als signdancer. Hij vertolkt de liedjes niet alleen in gebaren, maar beeldt ze ook uit met dans en beweging. „Signdancing zit in me, het is mijn moedertaal.”