Ongemak bij songfestival-host Mika: journalist confronteert hem met eerdere kritiek op feest

Zanger Mika (38) is dit jaar de enige presentator van het Eurovisie Songfestival in Italië die níét uit dat land komt. Eerder was de Brits-Libanese ster ook nog eens flink kritisch op het evenement, waar de liedjes volgens hem ‘gênant’ zijn. Waarom presenteert hij de show nu toch en wat deed hij de afgelopen jaren?

Waar kennen we Mika ook alweer van?

Big girl (you are beautiful), Love today, Lollipop: Michael Holbrook Penniman, zoals hij voluit heet, scoorde in 2007 de ene hit na de andere. Zijn grootste succes in Nederland, Relax (take it easy), was dat jaar de bestverkochte single van een buitenlandse artiest. Vorig jaar groeide zijn hit Grace Kelly nog uit tot een challenge op TikTok, waarbij mensen probeerden de hoge noten te halen. Ook acteurs Ryan Reynolds en Will Ferrell waagden een poging:



@vancityreynolds Late to the Grace Kelly trend but way early for our movie musical. I ❤️ duets. (And Mika) ♬ original sound - Ryan Reynolds Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat doet hij tegenwoordig?

In Nederland bleef groot succes daarna uit, maar elders timmerde de meertalige Mika aan de weg. In Frankrijk groeide hij uit tot stadionact en tv-persoonlijkheid, met een rol als coach bij de lokale versie van The Voice. Na zijn debuut bracht Mika nog vier albums uit, de afgelopen tijd werkte hij aan twee nieuwe platen die vermoedelijk dit jaar verschijnen. Hij deed ook van alles naast muziek, zoals horloges ontwerpen voor Swatch.



Bij The Voice coachte hij overigens Gjon’s Tears, de zanger die vorig jaar namens Zwitserland derde werd bij het songfestival:

Wat is Mika’s rol bij het songfestival?

Hij presenteert de halve finales en finale, samen met Alessandro Cattelan en zangeres Laura Pausini. Mika treedt ook op. Hij zingt onder meer zijn nieuwe single Yo yo, die 13 mei verschijnt, en op donderdag (in de tweede halve finale) een duet met Pausini. Hij zingt ook in de finale. Mika wilde vorige week nog niet onthullen wat er precies gebeurt tijdens zijn optredens, maar het is de bedoeling dat de hele zaal samen met hem tegelijk een ‘gebaar van liefde’ maakt.



Volledig scherm Mika, Laura Pausini en Alessandro Cattelan, vlnr. © Eurovision

Wat zei Mika in het verleden over het songfestival?

Weinig goeds. Mika, die werd geboren in Beiroet en opgroeide in Parijs en Londen, werd naar eigen zeggen vier keer gevraagd om namens Engeland mee te doen en weigerde steeds. Toen hij in 2015 op de radio de vraag kreeg of hij voor Frankrijk wilde gaan, zei hij: ,,De meeste liedjes op het songfestival ​​zijn gênant. Het is shit!’’ Als je wilt gaan, ‘hoort het erbij’ om een slecht nummer af te leveren, grapte hij.



Quote De meeste liedjes op het songfesti­val ​​zijn gênant Mika in 2015

Denkt hij er nog steeds zo over?

Mika werd duidelijk ongemakkelijk toen een journalist hem deze week bij een persconferentie met zijn uitspraken confronteerde. ,,Bedankt dat je juist dit nu oprakelt’’, grapte hij, tot hilariteit van de aanwezigen. ,,Heb je weleens iets gezegd waar je een paar jaar later spijt van had?’’ De zanger heeft inderdaad spijt van zijn woorden en hoewel hij heus niet alles geweldig vindt aan het feest, is het de afgelopen jaren op alle vlakken veel beter en ‘relevanter’ geworden, stelde hij. Mika keek als kind al naar het songfestival en is inmiddels weer fan, dus het voelt als een ‘enorme eer’.

Waarom vroeg de organisatie de niet-Italiaan als presentator?

Zo gek is dat niet, want Mika is in Italië al jaren succesvol als tv-ster. Zo zat hij meermaals in de jury bij de Italiaanse versie van X Factor, waarvoor hij binnen enkele maanden Italiaans leerde. Daarnaast maakte hij twee seizoenen van zijn eigen personalityshow, waarmee hij in 2017 een prestigieuze Gouden Roos won.



Mika documenteert de aanloop naar het songfestival op YouTube:

Voor welk land is hij dan?

Zegt-ie niet. Toen ze hem op de Engelse tv vroegen naar de kansen van de Britse inzending Sam Ryder, wees hij de interviewers op de regels voor presentatoren: ,,Ik mag geen voorkeur uitspreken.’’ Hij zou het overigens wel geweldig vinden als zijn geboorteland Libanon in de toekomst meedoet.



De eerste halve finale, met de Nederlandse inzending S10, is vanavond (10 mei) te zien, de tweede halve finale op donderdag 12 mei. De finale van het songfestival vindt zaterdag 14 mei plaats.

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: