Prognose biedt weinig hoop voor Songfestival mét publiek: waarschijnlijk te veel coronapatiënten op ic

Verleden week was Kuipers (voorzitter van het Erasmus MC en het Landelijk Netwerk Acute Zorg) nog voorzichtig positief over de situatie in de ziekenhuizen. De instroom was die week voor het eerste in langere tijd gedaald. Een dag later steeg het aantal opnames opeens hard, waarbij spoedhulpen in de regio een opnamestop hadden. Dit noopte onder meer zijn eigen ziekenhuis om minder gewone operaties te doen om extra handen voor de ic-bedden te hebben.