Songfestival-lied Burning daylight verdient top 10-plek: de uithalen zijn de kracht

Euphoria-zangeres Loreen doet opnieuw gooi naar songfesti­val­winst

Loreen doet opnieuw een poging om Zweden op het Eurovisie Songfestival te vertegenwoordigen. De Zweedse, die in 2012 het evenement op haar naam schreef met het nummer Euphoria, is in eigen land een van de deelnemers van de nationale voorronde.