Songfestival nog steeds niet uitverkocht: ‘Dat krijg je als je selecteert op leeftijd en gewicht’

Een woordvoerder van het Eurovisie Songfestival zegt in een reactie dat voor de geannuleerde editie van het songfestival vorig jaar veel kaarten naar buitenlandse fans waren gegaan. ,,We zien dat deze fans de reisadviezen goed opvolgen en niet naar Rotterdam afreizen dit jaar’’, legt hij uit. ,,In eerste instantie hebben we fans die vorig jaar een kaartje hadden opnieuw exclusief de kans geboden om een kaartje voor dit jaar te bemachtigen. Daar is door de Nederlandse fans dankbaar gebruik van gemaakt.’’



Daarna heeft de organisatie ‘stap voor stap’ kaarten aangeboden aan een groter publiek. ,,Zonder een grote campagne en zonder daar veel gehoor aan te geven. Belangrijkste is dat mensen die echt heel graag naar de show willen hiervoor de kans krijgen. Dat we publiek mogen ontvangen is voor ons de kers op de taart, maar de focus ligt op het afleveren van drie spectaculaire live televisieshows.’’