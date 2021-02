Songfestival-relletje op Cyprus over ‘duivels’ lied

VIDEODe eerste Songfestivalrel van dit jaar is geboren. Streng religieuze christenen op Cyprus zijn woedend over de inzending van het land dit jaar. Die draagt de titel ‘El Diablo’, oftewel ‘De Duivel’ in het Spaans. Staatsomroep RIK in Nicosia kreeg vrijdag zelfs een dreigtelefoontje, waarin een man zei het gebouw van de omroep in brand te zullen steken als de zender het lied niet terugtrekt.

Andere tegenstanders gaan niet zo ver, maar zijn niet minder furieus over het in hun ogen satanische lied van de 26-jarige Griekse zangeres Elena Tsagrinou. RIK presenteerde haar woensdag als de inzending voor het Eurovisie Songfestival, dat in mei in Rotterdam plaatsvindt. “Ik ben verliefd. Ik gaf mijn hart aan de duivel”, begint ze het lied. “Hij vertelt me dat ik zijn engel ben. Het is hemels in de hel met jou”, zingt Tsagrinou even later. Verder karakteriseert ze hun verhouding als heter dan de hete saus sriracha.

‘Duivelse subcultuur'

Een vereniging van religieuze onderwijzers spreekt schande van het “walgelijke” lied. Bovendien vragen de leraren zich af waarom een lied van “zulke lage kwaliteit” wordt uitgekozen in plaats van een nummer dat de cultuur van Cyprus in Europa promoot. ,,Als het enige waar we ons op richten de hoogste positie is, moeten we helemaal maar niet deelnemen, in plaats van onszelf te laten vertegenwoordigen door een duivelse subcultuur.” Een online petitie die oproept het lied terug te trekken is al meer dan 2500 keer ondertekend.

Maar RIK piekert daar vooralsnog niet over. Volgens de omroep begrijpen de critici de tekst niet - die zou betrekking hebben op giftige relaties. “El Diablo gaat over een meisje dat gebruikt wordt door een man die ze El Diablo noemt”, zegt RIK in een verklaring. “De inspiratie voor het lied is de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.”

De anonieme dreigbeller heeft in de krant Politis zijn excuses aangeboden. Hij zegt nog steeds boos te zijn om de verwijzing naar Satan in het lied, maar is niet meer van plan het gebouw van RIK in brand te steken.

