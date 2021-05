Songfestivalartiesten per boot naar openingsceremonie

Pensioen­stel­sel wordt een jaar later hervormd; dit betekent het voor jou

12 mei De wet over het nieuwe pensioenstelsel gaat niet in 2022, maar in 2023 in. De invoering van het nieuw stelsel wordt dus ook een jaar uitgesteld en verhuist naar 2027. Wat zijn daarvan de consequenties voor alle gepensioneerden en deelnemers? Vijf vragen en antwoorden.