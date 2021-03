Take That? Backstreet boys? De eerste boyband zagen we op het Songfestival

Robbie Williams was nog maar een ventje van tien en was hooguit in zijn dromen lid van een boyband. Take That, East 17 en the Backstreet boys waren toekomstmuziek toen in Zweden Herrey’s furore maakten. In 1984 beleefden de drie broers hun hoogtepunt in Luxemburg, waar hun Diggi-loo diggi-ley bovenaan eindigde bij het Songfestival.