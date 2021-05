Technische problemen bij juryshow Songfestival: drie deelnemers in herkansing

Songfesti­val: voorspel de top 3 en win een Sonos Beam

1 mei Op 18 mei brandt het los: het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. In de week voor de verschillende shows in Ahoy, is er op deze site iedere dag een Songfestival Aftelshow te zien. Presentator Manuel Venderbos ontvangt oud-deelnemers, fans en kenners om vooruit te blikken op het spektakel, waarin Jeangu Macrooy voor Nederland een hoge notering hoopt te halen. Maar wie er gaat winnen, dat willen we graag van jou horen via onze Songfestival-poll.