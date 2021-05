Toen de nerveuze Jeangu bij zijn gastgezin binnenkwam begon hij meteen te zingen

Ingrid Grimberg (54) hoeft niet lang na te denken over de vraag of ze zich het moment nog herinnert dat Jeangu Macrooy op zijn twintigste in Twente arriveerde. Ze weet nog precies hoe hij erbij stond, toen zij en haar man Maurice hem die ene septemberdag in 2014 van station Hengelo oppikten. ,,Het eerste wat me opviel, waren zijn lach en zijn lengte: hij is echt héél lang. En dat hij een gitaar op zijn rug droeg. En dat hij best een beetje trillerig was, want het wás natuurlijk ook een enorme stap. Hij had altijd in Suriname gewoond en liet zijn moeder, zijn tweelingbroer Xillan en de rest van de familie achter om alleen naar het conservatorium in Enschede te gaan.’’