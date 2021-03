Treedt Duncan in de voetsporen van Songfestival-doorbrekers als Abba en Céline Dion?

Deze ochtend zal onze Songfestivalwinnaar Duncan Laurence weer even de zenuwen door zijn lijf voelen. Hij zingt Arcade in The Today Show, zijn eerste optreden ooit op Amerikaanse televisie. Meteen in een belangrijk programma: de ontbijtshow is al sinds 1952 van vaste waarde in de ochtend op zender NBC. Zijn liedje staat op de rand van een notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100, iets wat maar weinig Nederlandse artiesten is gelukt.