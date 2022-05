Van Noorse wolven tot Moldavische zigeuners: deze acts moet S10 vanavond verslaan

Update/Met video De eerste punten op het songfesti­val zijn verdeeld, S10 kwetsbaar en emotioneel

Hoe ze zijn verdeeld, weten we nog niet. Maar zeker is dat de helft van de punten voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn vanavond zijn vergeven. De vakjury's hebben S10 en zestien andere deelnemers beoordeeld op basis van de eerste show met publiek in PalaOlimpico. S10 kwam rond kwart voor tien als achtste het podium op.

7:25