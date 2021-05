Verwarring bij kijkers: ogen Glennis Grace ineens compleet andere kleur

Delen per e-mail

Glennis (42) treedt dan voor het oog van zo’n 180 miljoen mensen op met dj Afrojack en zanger Wulf. Direct na de repetitie van gisteren verscheen ze met de gekleurde lenzen voor de camera van de RTL 4-talkshow, met verbazing bij kijkers tot gevolg.

‘Ziet Glennis Grace er nou anders uit, of ligt dat aan m’n nieuwe tv?’, luidde een van de vele berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. ‘Ik moet echt twee keer kijken, is dit Glennis Grace?’, schreef een ander.

Volledig scherm Glennis Grace had gisteren felblauwe lenzen in. © RTL

Glenda Batta, zoals de zangeres echt heet, benadrukt via haar management dat ze op het podium de artiest Glennis Grace is en dan ‘kan zijn wie ze wil zijn’. Vermoedelijk horen daar ook vanavond de lenzen bij. ‘Het is haar alter ego’, aldus de manager tegen deze site. ‘Als ze van het podium afstapt, is ze weer Glenda Batta.’

Paarse jurk

De zangeres presenteerde gisteren ook de rest van haar look voor vanavond, met als eyecatcher een paarse jurk van het merk Martan. Dat modehuis was ook verantwoordelijk voor de outfit die Davina Michelle dinsdag droeg bij haar gelauwerde optreden in de eerste halve finale. De Nederlandse artiesten en presentatoren dragen bij het songfestival dit jaar uitsluitend creaties van eigen bodem, werd eerder al bekend.



Glennis deed in 2005 overigens zelf nog mee aan het songfestival. Ze strandde met haar nummer My impossible dream toen in de halve finale en zei daarna altijd stellig dat ze niet snel opnieuw een poging zou wagen.

Vandaag de dag wil ze nog steeds niet, maar de deur staat wel op een kier. ,,Het gaat wel door mijn hoofd’’, zegt ze in een video op Instagram. ,,Als ik erover nadenk, is het nog steeds een ‘nee’. Maar ook een ‘ja’, ergens in het midden. Ik weet het gewoon nog niet.’’



Afrojack zou het ongetwijfeld toejuichen; die zei gisteren nog dat Glennis de beste stem van Nederland heeft. Daarmee zong ze deze week onder de douche nog een stukje van Arcade, het nummer waarmee Duncan Laurence in 2019 het liedjesfeest won:

