Zero points voor ‘vernederd’ Groot-Brittannië: ‘Zelfs het coronavirus had meer punten gekregen’

De Britten waren de enige inzending die helemaal geen punten kreeg. Het land eindigde daarmee nog achter de merkwaardige inzending van Duitsland, die in ieder geval nog drie punten kreeg. Zanger Newman (35) zelf nam zijn verlies goed op: hij stond op en hield lachend een klein nep-feestje waarbij hij bier de zaal ingooide.

Thuis in het Verenigd Koninkrijk werd er minder gelachen. ‘Het is weer een teleurstellend resultaat in een lange reeks die terug gaat tot 1997. Toen won Groot-Brittannië voor het laatst, met Katrina and the waves’, schrijft The Guardian. Het is de vijfde keer dat de Britten als laatste eindigen en de tweede keer dat dat met nul punten gebeurd, de laatste keer was in 2003. In 2019, het jaar dat Nederland won en tot gisteren de laatste keer dat het festival werd gehouden, eindigden de Britten ook al als laatste.

Zure druiven van de Brexit

The Sun gaat er harder in. ‘Het Verenigd Koninkrijk is vernederd door de nul punten’, aldus het tabloid. ‘Dit is voor het eerst sinds 2003 dat we het minst mogelijk aantal punten hebben.’ De krant citeert komiek Jack Whitehall: ,,Als het coronavirus een liedje had ingestuurd, had het waarschijnlijk meer punten gekregen.”

The Daily Mail noemt de zero points ‘de zure druiven van de Brexit’ en citeert daarbij een Europese songfestival-fan die zegt: ,,Als dit jullie niet overtuigt van de impact die Brexit heeft gehad, dan zullen jullie het nooit snappen.”

Quote De arme James Newman werd door onze Europese buren begroet met het enthousias­me voor een scheet in een volle kamer. The Independent

De Britten blijven verbijsterd achter, ze waren overtuigd van de kwaliteit van hun eigen inzending. Sommige fans vonden het de beste inzending in jaren. Newman werkte in zijn carrière al samen met grote namen als Toni Braxton en Ed Sheeran. Zijn samenwerking met Rudimental leverde hem een nummer 1-hit op voor Waiting All Night. En in 2018 scoorde hij samen met Armin van Buuren een grote hit met Therapy. James werd daarnaast al twee keer genomineerd voor een Grammy.

The Independent concludeert: ‘Het was een redelijk nummer met wat dance, soul en pop, maar het kwam live gewoon niet over.’ De show-redacteur van de krant is boos: ‘De arme James Newman werd door onze Europese buren begroet met het enthousiasme voor een scheet in een volle kamer.’

Deze site omschreef het nummer van Newman in een voorbeschouwing als ‘gemakzuchtig'. ,,Alsof je door de McDrive rijdt: even lekker, maar bevredigen doet het geen moment.”

