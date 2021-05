Zo volg je alles over het Eurovisie Songfestival op deze site en app

‘Nederland was te hard voor Sieneke’

16 maart Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: Sienekes draaiorgelpoppen Peter en Floor. ,,Terwijl het lied in Nederland werd uitgespuugd, hadden wij de tijd van ons leven.”