18-jarige Postma verslaat zijn schermheld Verwijlen

In 2008 zag Randy Postma Bas Verwijlen uitkomen op de Olympische Spelen in Peking en besloot hij ook vol ambitie te gaan schermen. Gisteren, tien jaar na dat besluit, hield hij op het NK in Almere de huizenhoog favoriet van diens tiende schermtitel af op het onderdeel degen. ,,Stiekem kijk ik nog tegen hem op”, zegt de dolblije 18-jarige junior.

Door Pim Bijl



18 jaar is Randy Postma pas, maar het talent uit Almere draait al grotendeels bij de senioren mee om ervaring op te doen. Met succes. De finale won hij knap van David van Nunen, maar zijn winst in de halve finale op drievoudig olympiër Bas Verwijlen was helemaal speciaal. ,,Het is vandaag gelukkig een beetje bezonken", zegt Postma. ,,Maar de winst heeft voor pure blijdschap gezorgd.”

Verwijlen, al meer dan een decennium veruit de meeste bekende en succesvolste schermer uit Nederland, was zijn inspiratie. ,,Toen ik hem in 2008 zag, dacht ik: dat wil ik ook. En elke keer als ik tegen hem scherm, kijk ik stiekem nog tegen hem op. Drie Olympische Spelen, zoveel ervaring, dat is niet normaal. Dus dit was echt een hele mooie prestatie. Ik weet ongeveer hoe hij schermt en wat ik tegen hem kan doen, maar nu werkte het ook. Hij veranderde niet van strategie en zo kon ik winnen. Daarna was hij heel sportief.”

Een verklaring voor de stunt? In elk geval is de keuze om zich vier maanden lang in Hongarije voor te bereiden op dit seizoen belangrijk geweest. Het harde werken heeft geloond, zegt de junior van de Fencing Club Almere. ,,Het was een vrij pittig kostenplaatje, waarbij mijn ouders heel veel hebben geïnvesteerd. En steun van de NOC*NSF krijg ik niet. Nu ga ik weer aan het werk om ook volgend seizoen te kunnen bekostigen. Gelukkig ben ik aangenomen bij de Decathlon. Aan meer toernooien meedoen, betekent meer ervaring. Mijn doel is om de Olympische Spelen te halen. 2020 is denk ik nog te vroeg, maar in 2024 hoop ik er bij te zijn.”