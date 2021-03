Amerikaanse bokslegende Marvin Hagler (66) overleden

Bokspromo­tor waarschuwt bierdrin­ken­de Fury voor gevecht van 200 miljoen: ‘Hij moet er klaar voor zijn’

13 maart Tyson Fury en Anthony Joshua stappen over een paar maanden dan toch echt de ring in voor de langverwachte ‘Battle of Britain’. Volgens Eddie Hearn, manager en bokspromotor, volgt de aankondiging ‘binnen enkele dagen.’ Over de exacte datum en locatie moet dan volgende maand een knoop worden doorgehakt.