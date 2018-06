'Amsterdamse tennissers verdacht van matchfixing'

BMC wint ploegen­tijd­rit Ronde van Zwiters­land

19:34 BMC heeft de eerste etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De ploeg van kopman Richie Porte was met 20.18,46 de snelste in de ploegentijdrit over achttien kilometer met start en finish in Frauenfeld.