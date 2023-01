Arianne Hartono strandt op Australian Open: ‘Toen ik de baan af liep, zag ik het totale plaatje even niet’

Arianne Hartono is er niet in geslaagd voor het eerst in haar loopbaan de tweede ronde van een grand slam te bereiken. De nummer 240 van de wereld verloor in de openingsronde van de Australian Open met 6-4 6-3 van de Amerikaanse Shelby Rogers, die 51e staat op de mondiale ranglijst.

In de tweede set stond Hartono nog met 3-1 voor. Ze verloor vervolgens vijf games op een rij, waarvan de laatste op ‘love’. Na een uur en 24 minuten benutte Rogers op baan 5 haar eerste wedstrijdpunt met een sterke return. Hartono verloor in de eerste set bij 2-2 voor het eerst haar servicegame. Ze brak direct terug, maar moest haar daaropvolgende opslaggame opnieuw afstaan. Bij 5-4 maakte Rogers (30), die in 2021 nog de vierde ronde haalde in Australië, het af met een overtuigende lovegame.

Met vlakke groundstrokes leek Hartono het heft in handen te nemen in de tweede set, maar nadat ze met een eenvoudige smash op 3-1 was gekomen, daalde haar niveau. In de laatste game sloeg ze twee dubbele fouten op rij en leek ze het wel te geloven. Hartono maakte in de Australische hitte - in Melbourne was het rond de 35 graden Celsius - 20 punten minder dan haar opponente: 52 om 72. Rogers benutte zes van de tien breakpoints, Hartono drie van de acht.

Buikblessure

Voor de 26-jarige Hartono was het haar tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van een grand slam. Vorig jaar verloor ze in Melbourne, toen ook als qualifier, in de openingsronde van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Ze was de enige Nederlandse deelnemer in het vrouwentoernooi. Hartono reisde mede vanwege het hoge prijzengeld af naar Melbourne. De nummer 240 van de wereld kon zich vanwege een buikblessure nauwelijks voorbereiden op het nieuwe tennisseizoen. ,,Deelname aan de kwalificaties was voor mij een heel goede motivatie, want die cheque laat je niet zomaar liggen. Een ander toernooi had ik eerder afgezegd”, bekende de 26-jarige Hartono na haar nederlaag.

Quote Toen ik de baan af liep, zag ik het totale plaatje even niet, maar inmiddels kijk ik terug op weer een geweldige week Arianne Hartono

Tennissers die deelnemen aan het kwalificatietoernooi ontvangen minimaal 16.740 euro aan prijzengeld. Hartono heeft met het bereiken van het hoofdtoernooi zelfs een slordige 70.000 bij elkaar geslagen. Hartono kende door de blessure amper een off-season en had weinig verwachtingen voor de start van 2023. ,,In de eerste week van het jaar serveerde ik voor het eerst weer eens. En na afloop had ik overal spierpijn. Ik ben van 0 naar 100 gegaan en daardoor heb ik nu ook last van onder meer mijn elleboog en schouder.”

De nummer 4 van Nederland herhaalde haar prestatie van vorig jaar, toen ze op de Australian Open haar debuut maakte. ,,Dit is echt een bevestiging voor me en ik heb nu echt bewezen dat dat geen toeval was. Op het eind ging het best hard. Ik kwam met 3-1 voor in de tweede set, maar daarna wilde ik iets te veel en speelde ik te agressief. Toen ik de baan af liep, zag ik het totale plaatje even niet, maar inmiddels kijk ik terug op weer een geweldige week.”

Hartono trad aan voordat de partijen werden stilgelegd vanwege de hitte. ,,Ik speelde om 11.00 uur en toen was het nog niet op zijn ergst. Je voelt de zon wel de hele tijd volle bak branden en zeker op hardcourt. Het was weliswaar flink zweten, maar ik vond het nog meevallen. Ik was ook goed voorbereid en heb maandag extra water gedronken. Op de baan waren er ijshanddoeken en airco, dus het was goed te doen.”