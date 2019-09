Autocoureur Beitske: De Formule 1 zal altijd een droom blijven

Fotoserie Oostenrijk­se club maakt plaats voor 300 bomen op de grasmat

6 september In het Wörthersee Stadion in het Oostenrijkse Klagenfurt zijn de komende tijd geen aanmoedigingen of gejoel te horen. Alleen het gefluit van de vogels in de 300 bomen op het voetbalveld. Het is onderdeel van het kunstproject ‘For Forest - The Unending Attraction of Nature’.