Badr: Nog geen sprake van rematch tegen Rico

Badr zal dan zijn comeback maken in de ring, vijftien maanden na zijn door een blessure op suffe wijze verloren partij tegen Rico. Daarna zat Badr een tijdlang in de gevangenis vanwege een serie mishandelingen. Badr is nu 33 en keert in de ring terug tegen Amsterdammer Gerges over wie hij met respect sprak. ,,Nu vragen naar Rico is onbeschoft. Hesdy is een serieuze tegenstander tegen wie je, als je niet goed voorbereid bent, zomaar kan verliezen.''



Badr maakte vandaag een afgetrainde, slanke indruk. Hij zei nog niet besloten te hebben of hij überhaupt weer tegen Rico gaat boksen en of dat om de wereldtitel is. ,,Ik ben een broodvechter. Gordels van wereldtitels zijn alleen goed om stof te vangen. Ik kijk eerst of een gevecht goed betaalt. Als de paycheck goed is, komt het gevecht vanzelf.''