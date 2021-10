Barça mist voorlopig ook Sergi Roberto, Messi ‘uit voorzorg’ gewisseld bij PSG

Henk Fraser ervaart nu de keerzijde van het succes bij Sparta: ‘Vluchten zou laf zijn geweest’

In aanloop naar de wedstrijd Sparta-Feyenoord van zondagmiddag, ervaart Henk Fraser de keerzijde van succes. Kritiek zwelt aan op de coach, onder wie de Rotterdamse club het succesvolste seizoen in 25 jaar beleefde. Panikeren is echter niet aan hem besteed. ,,We komen er bovenop.”

29 oktober