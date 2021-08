Bekende Dakar-coureur Ton van Genugten (38) overlijdt na val in mestsilo

Bekende Dakar-coureur Ton van Genugten (38) is aan het begin van de avond om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in het Brabantse Best. De trucker viel in een mestsilo.

Van Genugten viel bij een agrarisch bedrijf in Best tijdens werkzaamheden in een mestsilo. Hij werd uit de silo gered door een specialistisch team van de brandweer, maar overleed later aan zijn verwondingen.

Meerdere brandweer-eenheden en een specialistisch team voor het redden bij hoogteverschillen werden met spoed opgeroepen na het ongeval. Ook twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer werd uit de mestsilo bevrijd door brandweerlieden die beschermende kleding droegen in verband met gevaarlijke stoffen. In mestkelders hangen gevaarlijke stoffen en dampen, waardoor het noodzakelijk is dat iemand snel wordt bevrijd. Het is nog onduidelijk hoe het noodlottig ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

Dakar-team

Van Genugten werd op 25 januari 1983 geboren in Eersel en was directeur bij TonTrans, een familiebedrijf dat ingezet wordt voor mestverwerking en transporten van agrarische en industriële producten. Ook maakte de 38-jarige Van Genugten deel uit van de Van Genugten Groep, een groep van elf zelfstandige opererende ondernemingen in Noord-Brabant en Zuid-Holland, die met elkaar in verbinding staan middels de varkenshouderij. Ton van Genugten runde deze groep samen met zijn zus Claudia en vader Toon.

Daarnaast maakte Van Genugten deel uit van het Dakar-team van Gerard de Rooy, waarmee hij tussen 2013 en 2018 meedeed aan de Dakar Rally. Ook dit jaar zou hij deel uitmaken van Team De Rooy.