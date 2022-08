Bekijk hier hoe gepassioneerd Manchester United Liverpool verslaat in heerlijke klassieker

Voetbalpod­cast | ‘Malacia speelde Salah helemaal uit de wedstrijd’

Manchester United tegen Liverpool was op voorhand een wedstrijd met genoeg verhalen. En dat werd het ook. Malacia, Van Dijk, Ten Hag, Ronaldo, de Glazers. Het speelde allemaal op maandag in Engeland. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Engeland-correspondent Geert Langendorff. Net als de mogelijke transfers van Antony en Ziyech.

6:00