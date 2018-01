Bertens in derde ronde uitgeschakeld door Wozniacki

Door Arjan Schouten



Vijf voor elf plaatselijke tijd in de Australische avond begon Kiki Bertens pas aan haar partij in de Rod Laver Arena, als afsluiter van dag 5 op Melbourne. Maar echt een latertje werd het niet, want na 1.25 uur was ze alweer klaar. In twee rappe sets werd ze door wereldtopper Caroline Wozniacki naar huis gedirigeerd: 6-4, 6-3.



Het kwaliteitsverschil tussen de als tweede geplaatste Deense (27) en de een jaar jongere Bertens, nummer 32 van de wereld, was simpelweg te groot. Dat neemt niet weg dat de Westlandse gewoon op haar niveau acteerde en onder heerlijk koele omstandigheden (21 graden, eerder op de dag was het ruim 40 graden) ook wel haar kansen kreeg. Een breekmogelijkheid was er al in de eerste game, die Bertens echter niet wist te benutten. Meteen daarna werd ze vervolgens zelf gebroken. Op 5-3 achter leek ze zich terug in de partij te knokken door zelf terug te breken tot 5-4. Maar een dramatische servicebeurt liet ze daar zelf op volgen, waarmee Wozniacki de eerste set na 41 minuten opeiste.

In het tweede bedrijf kreeg Bertens meteen weer een breek om de oren, waarna het treffen rap richting het door iedereen voorspelde einde ging. Pas in de laatste game beet Bertens nog eens van zich af door drie matchpoints van de Deense weg te werken. Wozniacki mopperde en smeet uit frustratie met haar racket, maar de vierde wedstrijdbal wist ze wel te benutten. Zo mag zij en niet Bertens in de vierde ronde opdraven tegen Magdalena Rybarikova, die eerder op de dag won van Kateryna Bondarenko.



Na de Amerikaanse dames Catherine Bellis en Nicole Gibbs bleek Wozniacki duidelijk een tegenstander van ander formaat voor Bertens, die twee eerdere partijen op hardcourt ook niet gewonnen had de Deense blondine. Wel zette ze met het behalen van de derde ronde (goed voor zo'n 90.000 euro) in Melbourne haar beste Grand Slam-prestatie neer sinds haar halve finale op Roland Garros van 2016.