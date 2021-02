Blessures Osaka en Azarenka in aanloop naar Australian Open

Zidane woedend wegens geruchten over mogelijk ontslag bij Real Madrid

5 februari Zinedine Zidane baalt van aanhoudende speculaties in de Spaanse media over een dreigend ontslag voor hem als trainer van Real Madrid. ,,Ik ben boos, dit is niet wat ik verdien”, zei hij tijdens een persconferenties voor het uitduel van zaterdag met Huesca.