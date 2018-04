Bokser Joshua verslaat Parker in tegenvallende strijd om wereldtitels

Bokser Anthony Joshua heeft zaterdagnacht het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tegen Joseph Parker gewonnen. In Cardiff had de 28-jarige Engelsman alle twaalf ronden nodig om de twee jaar jongere Nieuw-Zeelander te verslaan op punten. De jury riep Joshua unaniem uit tot winnaar van het titelgevecht.

Door de overwinning pakt Joshua de wereldtitels van de boksbonden WBA, IBF, IBO en WBO en mag hij zich de onbetwiste wereldkampioen in de koningsklasse van het boksen noemen. Met Joshua en Parker stonden twee wereldkampioenen in het zwaargewicht in de ring in het Principality Stadium in Cardiff.

Joshua versloeg in april vorig jaar op Wembley de gelouterde Vladimir Klitsjko uit Oekraïne. Het leverde de Brit de vacante wereldtitels bij de WBA en IBO op en prolongatie van zijn IBF-titel. Parker was sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO.

Tegenvallende boksstrijd

Het gevecht was ook een strijd tussen twee boksers die nog nooit een partij hadden verloren. Parker won 24 keer, waarvan 18 knock-outs. Joshua wist al zijn 20 wedstrijden met een knock-out te winnen. De 80.000 toeschouwers in Cardiff gingen er dus eens goed voor zitten, maar kregen een ietwat tegenvallende boksstrijd te zien. Joshua had moeite met Parker en in een slopende partij moest de Brit voor het eerst alle twaalf de ronden boksen. Omdat Parker nergens het initiatief pakte was de keuze voor de jury een eenvoudige en werd Joshua de eerste bokser ooit met vier wereldtitels in het zwaargewicht.

Joshua mag nu gaan boksen tegen de Amerikaan Deontay Wilder, de wereldkampioen van de WBC. Als hij die bokspartij ook weet te winnen heeft hij alle vijf de wereldtitels in handen. ,,Wanneer of waar maakt niet uit, ik ben er klaar voor", zei Joshua na afloop. Hij zal met Wilder nog een zware kluif krijgen. De 32-jarige Amerikaanse bokser is ongeslagen in veertig duels in de ring. Niettemin is Joshua vol vertrouwen. ,,Wilder, let's go baby! Let's go!", schreeuwde hij in de microfoon.