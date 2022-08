Botic van de Zandschulp is Tallon Griekspoor de baas in Nederlands onderonsje

ATP Winston-SalemBotic van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Winston-Salem in de Verenigde Staten het Nederlandse onderonsje tegen Tallon Griekspoor in twee sets gewonnen. De partij in de tweede ronde eindigde in 7-6 (5) 6-3 .

De als tweede geplaatste Van de Zandschulp had in de eerste set nog de nodige moeite met zijn landgenoot, maar liep in de tweede set al snel uit naar 3-0. Hij liet Griekspoor daarna niet meer terugkomen in de wedstrijd. Na een uur en 46 minuten maakte Van de Zandschulp het met een sterke service af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Van de Zandschulp wist de opslag van zijn landgenoot twee keer te breken, terwijl hij zelf maar één servicegame verloor. Hij won 86 procent van de punten op zijn eerste opslag, terwijl Griekspoor 65 procent van de punten op zijn eerste service naar zich toetrok.

Van de Zandschulp was erg succesvol met zijn passeerslagen. Wanneer Griekspoor het net opzocht, had hij vaak een passend antwoord. Illustratief was de manier waarop Van de Zandschulp een tiebreak afdwong in de eerste set: Griekspoor zocht met aanvallend tennis het net op, maar met een haast onmogelijke slag pakte de uiteindelijke winnaar toch het punt.

Munar opponent in achtste finales

In de achtste finales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Spanjaard Jaume Munar, de nummer 57 van de wereld. De beste tennisser van Nederland hoopt de komende dagen vertrouwen en wedstrijdritme op te doen in aanloop naar de US Open, die maandag begint. Hij werd vorige week in Cincinnati in de tweede ronde uitgeschakeld. Hij verloor daar van de nummer 1 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev. Toch steeg hij voorafgaand aan het toernooi in Winston-Salem naar zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst. De 26-jarige Van de Zandschulp staat momenteel 23ste.

Voor Griekspoor was het toernooi in Winston-Salem het eerste sinds dat van Hamburg half juni. Daarna trok hij zich ziek terug in Kitzbühel en moest hij vanwege een coronabesmetting de masterstoernooien van Montreal en Cincinnati aan zich voorbij laten gaan. Griekspoor mocht ondanks een nederlaag in de laatste kwalificatieronde in Winston-Salem toch meedoen aan het hoofdtoernooi. Hij werd als zogeheten lucky loser toegelaten, als vervanger van een afgehaakte deelnemer. In de openingsronde versloeg hij vervolgens de Japanner Taro Daniel.

