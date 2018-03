Braspennincx, Van Riessen, Büchli en Lavreysen door op WK

Roda JC verlengt contract van coach Molenaar

14:16 Het contract van Roda JC-coach Robert Molenaar wordt verlengd. Het bestuur van de Limburgse voetbalclub is tevreden over de 49-jarige coach en lichtte daarom de optie in zijn contract. Molenaar, bezig aan zijn eerste seizoen, is nu tot de zomer van 2019 aan Roda verbonden. Het huidige contract van Molenaar liep nog tot aankomende zomer.