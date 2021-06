Brazilië wint ook tweede duel in Copa América

In stadion Nilton Santos, thuishaven van de in verval geraakte en inmiddels in de tweede divisie uitkomende voormalige topclub Botafogo, domineerde Brazilië het duel vanaf het begin. Na iets meer dan tien minuten kwam de negenvoudig Zuid-Amerikaans kampioen op voorsprong door een goal van de mee opgekomen verdediger Alex Sandro.

Nog maar twee jaar geleden stonden beide ploegen tegenover elkaar in de finale van de laatste Copa América. In het Maracanã van Rio de Janeiro won Brazilië toen ook al afgetekend van Peru (3-1), dat destijds in een aanmerkelijk betere vorm stak dan nu. De ploeg van de Argentijnse coach Ricardo Gareca zit al een tijd in een slechte fase. In de Zuid-Amerikaanse WK-groep staat Peru laatste, met slechts één zege en één gelijkspel in zes ontmoetingen. Brazilië is onbedreigd leider in de groep met de volle winst uit zes duels.