Britse cardioloog zag nooit hartproblemen bij Eriksen: ‘Ik weet niet of hij ooit nog kan voetballen ’

De 29-jarige voetballer zakte in de 42ste minuut van de wedstrijd in elkaar terwijl hij langs de linkerzijlijn rende na een inworp van Denemarken. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel en hij zou aanspreekbaar zijn.

Dokter Sanjay Sharma van de St. George’s University in Londen zei dat er bij Eriksen sinds 2013 nooit afwijkende testresultaten zijn vastgesteld. Al sloeg de twijfel kortstondig toe toen hij de beelden zag van hoe de spelmaker van Internazionale neerviel. ,,Ik dacht: ‘Oh mijn god? Is er iets dat we niet hebben gezien?’ Maar ik heb alle testresultaten bekeken en alles zag er perfect uit’’, vertelde Sharma tegen het Britse persbureau PA Media.

,,Vanaf de dag dat de club hem vastlegde, was het mijn taak om hem te screenen en we hebben hem elk jaar getest. Zijn tests tot 2019 waren volkomen normaal, zonder duidelijke onderliggende hartafwijking. Ik kan daarvoor instaan ​​omdat ik zelf de tests heb gedaan.’’

Goed teken

Volgens Sharma kunnen er meerdere oorzaken zijn, zoals hoge temperaturen of een niet eerder ontdekte aandoening. Dat Eriksen in het ziekenhuis weer bij kennis was, noemt hij ‘een heel goed teken’. Ondanks dat positieve nieuws is de cardioloog somber over de toekomst van de Deense voetballer.

,,Ze hebben hem terug weten te halen‘’, aldus Sharma. ,,De vraag is wat er is gebeurd en waaróm is het gebeurd. Deze man had tot 2019 normale tests, dus hoe verklaar je deze hartstilstand? Het feit dat hij stabiel en wakker is, maakt de vooruitzichten heel goed. Maar ik weet niet of hij ooit nog zal voetballen.‘’

Eriksen in 2019 op het trainingsveld van Tottenham Hotspur

Sharma is ook voorzitter van een groep hartdeskundigen binnen de Engelse voetbalbond FA. In het Verrenigd Koninkrijk zijn de regels in dit soort situaties strikt. ,,Het klinkt misschien bot: maar Eriksen is voor een paar minuten gestorven. Gaan medische professionals het risico lopen om hem opnieuw te laten sterven? Het antwoord is nee”, zegt Sharma stellig.

Einde carrière

Hij vraagt zich af of Eriksen dat risico moet nemen. ,,Het goede nieuws is dat hij zal leven. Het slechte nieuws is dat hij waarschijnlijk aan het einde van zijn carrière is gekomen. In het Verenigd Koninkrijk zou hij niet meer mogen spelen. Wij zijn daar heel streng in.‘’

Eriksen zelf meldde zich alweer optimistisch in de groepsapp van zijn huidige club, de Italiaanse landskampioen Internazionale. ,,Het gaat veel beter met hem‘’, zei clubbaas Giuseppe Marotta voor de camera van Sky Sport. ,,Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren.‘’

Na het drama scandeerden fans de naam van Eriksen.

