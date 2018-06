Clement zet streep door Ronde van Zwitserland

Stef Clement moet afzien van deelname aan de Ronde van Zwitserland. De coureur van LottoNL-Jumbo is met rugklachten teruggekeerd van een hoogtestage. Clement is in voorbereiding op de Tour de France. Of de rugblessure zijn optreden in Frankrijk in de weg staat, kon hij nog niet zeggen. ,,We werken er nu hard aan'', aldus Clement.