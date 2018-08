Dafne Schippers doet Diamond League-dubbel in Zürich en Brussel

Door Pim Bijl Het is voor het eerst dat de Diamond League - de prestigieuze reeks atletiekwedstrijden met krachtmetingen tussen wereldtoppers - wordt afgesloten met twee wedstrijden zo kort op elkaar. Niet ideaal, vinden veel atleten. Zij kiezen nu voor de één of de ander. Dafne Schippers niet. Zij heeft geen moment getwijfeld en wilde graag lopen in zowel Zürich als Brussel.

Na haar race volgt een bijzonder korte nacht. Sifan Hassan, de middenlangeafstandsloopster die ook in Zürich én Brussel in actie komt, kiest ervoor om meteen na haar race in een taxi te stappen en ’s nachts al in Brussel aan te komen. Schippers kiest voor een vlucht om half acht op vrijdag, waardoor de wekker al zo rond een uur of vijf zal gaan. In Brussel is wel een hotelkamer geregeld, waar ze overdag in aanloop naar de laatste Diamond League-wedstrijd van het jaar nog kan uitrusten.