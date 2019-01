De avond die Valencia-fans nooit zullen vergeten

Het was begin 1998 geen pretje om supporter van Valencia CF te zijn. De club had al bijna twintig jaar geen prijs gewonnen, en was halverwege het seizoen afgegleden tot een positie vlak boven de degradatiestreep. Er heerste een bestuurscrisis, en tot overmaat van ramp werd het trotse Valencia overvleugeld door Villarreal, een nietig provincieclubje uit de buurt. Het waren donkere tijden op de steile tribunes van Estadio Mestalla.

Van de uitwedstrijd tegen FC Barcelona op 19 januari 1998 werd dus weinig verwacht. De Catalanen, onder bewind van Louis van Gaal en met sterren als Rivaldo, Figo en Stoichkov, waren onbetwist koploper in de Primera División. Het leek voor de voetballers van Valencia een kansloze exercitie in Camp Nou te gaan worden, en al helemaal toen na een uur spelen 3-0 op het scorebord stond. In cafés op de pleinen van de sinaasappelstad keerden mensen hun rug naar de tv.



Dertig minuten later golfde er een volksfeest door de straten van Valencia. De ploeg van trainer Claudio Ranieri had de achterstand omgebogen in een 4-3 overwinning. Vanaf die dag, vanaf die wedstrijd, ging het bergopwaarts met de club. Binnen zes jaar werd Valencia twee keer landskampioen, werd de UEFA-cup gewonnen en stonden ‘Los Ches’ tweemaal in de Champions League-finale. Na die ongelooflijke overwinning op Barcelona was het weer een genoegen om supporter van Valencia te zijn.



