De Boer doet geheimzinnig over eerste doelman bij Oranje: wie moet er onder de lat?

PollBondscoach Frank de Boer was vanavond na de oefenzege op Georgië (3-0) een stuk tevredener en relaxter dan afgelopen woensdag in Faro, waar Oranje in een moeizaam duel op 2-2 bleef steken tegen Schotland. ,,Of we klaar zijn voor het EK? Ja hoor, ik vroeg het de jongens net en die hebben er zin in.”

De Boer kreeg de afgelopen dagen veel kritiek , na zijn slordige optredens in de media en vooral vanwege de slechte oefeninterland tegen Schotland (2-2) in de Algarve. Vanavond moest in Enschede worden getoond dat het Nederlands elftal het 5-3-2 beter onder de knie had, want daar is op het trainingskamp in de Algarve aan gewerkt en geschaafd. Echt overtuigend was het tegen Georgie (91ste op de FIFA-wereldranglijst) misschien niet, maar de 3-0 zege en de eerste interland goals van Wout Weghorst en invaller Ryan Gravenberch zorgden wel voor veel enthousiasme bij de 7500 toeschouwers in de Grolsch Veste in Enschede.

In de eerste helft viel vooral op dat Marten de Roon als controleur veel aan de bal kwam en een aantal keer slordig de bal inleverde, waar op het middenveld met name Frenkie de Jong de man moet zijn die het spel moet vormgeven. ,,Wij moeten ervoor zorgen dat De Roon niet de man moet zijn die met de creatieve ideeën te komen. We dachten met Frenkie en Daley het verschil te maken. Dat lukte in de eerste helft niet, na de rust ging dat beter. Als je op het middenveld een voetballer neerzet dan lever je duelkracht in", zei De Boer, die blij was voor Weghorst.

De 28-jarige spits uit Borne maakte in het stadion waar hij als kleine jongen vaak heenging zijn eerste interlandgoal. ,,Weghorst is een fantastische spits die goals kan maken. Dat weten we en dat heeft hij nu ook in Oranje laten zien. Dat is fijn voor hem en voor ons. Misschien worden we eerder gedwongen om eerder de lange bal te spelen. Dan heb je aan Wout wel een goeie. Zowel opbouwend als verdedigend kunnen we dingen verbeteren, maar we zijn klaar voor het EK. We gaan deze week overleggen over de keepers. We zullen het zondag zelf zien. Ja, ik ben er al wel uit, maar ik wil dat komende week eerst nog bespreken met de keepers zelf.’'

Oranje begint het EK komende zondag (21.00 uur) in de Johan Cruijff Arena tegen Oekraïne. Daarna wachten in de poule nog de duels met Oostenrijk (donderdag 17 juni) en Noord-Macedonië (maandag 21 juni), ook in Amsterdam.

