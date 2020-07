De dag dat 'de Apotheker' een bergrit in de Tour won

Geïnteresseerd in een fietsvakantie door Italië? Misschien is Massi Cycling dan wel een aanrader. Op de site van het bedrijfje zijn ronkende teksten over eigenaar Rodolfo Massi te lezen. Onder meer dat hij zestien jaar lang professioneel wielrenner is geweest en dat hij in die jaren een fraai palmares bij elkaar heeft gefietst. Zijn etappezege van 21 juli 1998 in de Tour de France wordt als hoogtepunt aangestipt, een schitterende Pyreneeën-solo die Massi als bonus de bolletjestrui opleverde.

Oké, in de bio van ‘team leader’ Massi blijven wat aspecten van zijn loopbaan onderbelicht. Hoe hij bijvoorbeeld een week later met diezelfde bolletjestrui om de schouders in de cel werd gesmeten. Dat er in zijn koffer genoeg doping werd gevonden om een horde ongetrainde pensionado’s over bergketens te jagen. Dat zijn bijnaam onder renners ‘de Apotheker’ was. Of dat hij door Bjarne Riis - en die kan het weten - als ordinaire drugsdealer werd bestempeld. Maar waarom zou je die zaken op je site benoemen? Het is niet alsof je er meer fietsvakanties door verkoopt.