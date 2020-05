De dramatische uitschakeling van AZ (en de wissel van Janga)

Podcast | ‘20 clubs en geen publiek brengt eredivisie van regen in de drup’’

4 mei Genoeg actualiteit om over te praten, dus komen de mannen van de AD Voetbalpodcast weer even terug naar het heden om hun blik te werpen op de beslissingen van de KNVB wat betreft de eredivisie, over het kort geding van Cambuur en De Graafschap en over de financiële situatie van clubs tijdens en na de coronacrisis. Freek Jansen, Maarten Wijffels en Sander de Vries praten samen met Hidde van Warmerdam over de chaos in voetballand.