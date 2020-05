De legendarische ‘buzzer beater’ van Rik Smits

Begin jaren tachtig meldde Rik Smits zich samen met zijn ouders bij een adviesbureau. De boomlange Eindhovense puber had de technische school vroegtijdig verlaten en het gezin wilde weten of er misschien een andere opleiding voor hem in het vat zat. De man van het adviesbureau bekeek Rik van top tot teen, een reis waarbij zijn ogen meer dan twee meter aflegden, en adviseerde de jongen een toekomst als huisschilder. ‘Dan heeft-ie in ieder geval geen ladder nodig.’

Toen Rik Smits niet veel later een aanbieding kreeg om in Amerika collegebasketbal te gaan spelen, was de keuze dan ook snel gemaakt. Het joch vloog de plas over, doordrenkte er menig sporthal met zijn zweetdruppels en zag in 1988 een droom in vervulling gaan. Rik Smits werd NBA-speler bij de Indiana Pacers. De fanatiek trainende reus werd een grootheid in Amerika.