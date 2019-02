De steenharde volley van Peter Houtman tegen Ajax

Peter Houtman is de stadionspeaker van Feyenoord. Zijn stem galmt door De Kuip om doelpuntenmakers en wisselspelers te verkondigen. Houtman past prima in die rol, want de Rotterdammer is een soepele babbelkous en Feyenoord is als een rood-wit-zwarte draad door zijn leven verweven. Aan de Maas werd Houtman als talentvol voetballertje opgeleid, en gedurende zijn actieve loopbaan speelde hij liefst drie periodes voor de club. Hij vertrok er vaak, maar keerde altijd weer terug. De laatste keer dus als stadionspeaker.

De voetballer Peter Houtman was een goalgetter van het ouderwetse soort. Een spits die weinig andere opdrachten in het veld kon verdragen dan de ballen tegen het net te jagen. Tijdens zijn debuutwedstrijd op het hoogste niveau, in dienst van FC Groningen, scoorde hij direct. En in acht interlands voor Oranje schoot hij zeven keer raak. In totaal bedolf Houtman de eredivisie onder 178 doelpunten. Na hem liep er nooit meer een productievere voetballer op de Nederlandse velden.



Begin 1984 beleefde Houtman zijn gloriedagen, uiteraard als speler van Feyenoord. Hij fungeerde dat seizoen als vlijmscherp speerpunt van een zeer succesvol Rotterdams collectief, gedragen door de oude Johan Cruijff en de jonge Ruud Gullit. De mooiste goal uit deze periode maakte Houtman in een bekerwedstrijd tegen Ajax. Uit een aanval die werd opgezet door de vlijtig dribbelende Cruijff, schoot Houtman de bal met een kiezelharde halve omhaal tegen de touwen. Ajax-keeper Hans Galjé zag slechts een lichtflits voorbijkomen. Feyenoord won dat jaar de beker én de eerste landstitel in tien jaar.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek